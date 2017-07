Torino, sgominata la banda di pusher di San Salviario. Droga in bocca. VIDEO

Torino, sgominata banda trafficanti droga in zona movida a S. Salvario

Sgominata dai carabinieri banda di trafficanti di droga nel Quartiere San Salvario a Torino, cosiddetta zona della movida cittadina. L’obiettivo dell’indagine era di restituire un’area pubblica della città ai residenti perché da troppo tempo nelle mani di bande di spacciatori.I carabinieri della Compagnia di Torino San Carlo hanno sgominato un gruppo di pusher africani che occupava stabilmente l’area dei Giardini Parri del quartiere San Salvario, area pubblica compresa tra via Ormea, via Petitti e via Pietro Giuria.

Droga nascosta in bocca: così occupavano San Salvario

Il gruppo di indagati spacciava cocaina e crack in un giardino pubblico e accanto a una scuola secondaria superiore. Il gruppo era riuscito a conquistarsi il monopolio dello spaccio della zona e aveva istituito il suo quartier generale nei giardinetti, di fatto cacciando tutti i cittadini.Tredici soggetti sono stati identificati e monitorati per settimane al fine di ricostruire la loro condotta illecita. Nascondevano la droga in bocca.

I clienti, riferiscono i carabinieri, pagavano le dosi con tv al plasma, abbigliamento e scarpe. Sequestrate centinaia di dosi. L’area era sistematicamente occupata dai pusher, ma con il fermo degli indagati, i giardini sono stati finalmente liberati dagli spacciatori e restituiti ai bambini e alle famiglie del quartiere.