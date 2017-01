Torino, svaligiato un negozio di intimo

Tre ladri si sono introdotti in un negozio di intimo, in via Borgaro, aTorino, scavalcando il cancello di accesso al cortile interno. Ne sono usciti con tre sacchi pieni di refurtiva. Il furto è stato registrato interamente dalle telecamere di sorveglianza. glia agenti della volante giunta sul posto hanno potuto individuare i ladri ancora in possesso dei sacchi. Sono fermati due uomini di nazionalità rumena: un 26enne con precedenti, un 21enne, che faceva il "palo", mentre il terzo complice è fuggito.

