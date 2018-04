Torino, ubriaco travolge e uccide un giovane: arrestato per omicidio stradale

Era ubriaco con un tasso alcolico 4 volte superiore al consentito l'uomo che ha investito e ucciso un giovane di 28 anni, questa notte, a Torino. È successo poco prima delle 5, in corso Regina all'altezza del civico 202 non lontano dal sottopasso di Corso Principe Oddone. La vittima è un uomo di origine rumena di 28 anni: si chiamava Gabriel Turcano e stava attraversando Corso Regina, diretto verso via San Donato. L'investitore è un suo connazionale di 26 anni, a bordo di una Lancia Musa stava guidando in Corso Regina diretto verso il centro.L'urto è stato violentissimo, il pedone ha sfondato il parabrezza dell'auto ed è stato trascinato per cinquanta metri prima di essere sbalzato nella corsia opposta. Il conducente della Lancia si è subito fermato per prestare soccorso,ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sull'esatta dinamica dell'incidente Indaga ora la squadra infortunistica della Polizia Municipale che ha subito sottoposto il guidatore all'alcol test scoprendo il livello record di alcol nel sangue. Ed è scattato l'arresto con l'accusa di omicidio stradale.Gli investigatori sono ancora alla ricerca di testimoni per chiarire tutti i dettagli dell'incidente.