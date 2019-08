Torino, uccide la moglie e poi si consegna alla polizia

Un italiano di 65 anni si e' costituito alla polizia di Torino dichiarando di avere ucciso la moglie con un oggetto contundente. L'episodio e' avvenuto in corso Orbassano, nella periferia cittadina. Da quanto si apprende, l'uomo ha colpito la donna e solo dopo qualche ora ha contattato il 112.

Sarebbe stata una lite a scatenare il raptus omicida del 65enne che nel primo pomeriggio a Torino ha ucciso la moglie all'interno della loro abitazione, in corso Orbassano. Come ricostruito dalla polizia l'uomo, che pare soffrisse da tempo di depressione, ha colpito la moglie con una sorta di stiletto, quindi ha atteso qualche ora prima di chiamare il 112. Al momento del delitto in casa c'era solo la coppia.