Jolly Nero, comandante condannato a 10 anni per il crollo della Torre Piloti

Il giudice del tribunale di Genova ha condannato a 10 anni e 4 mesi di reclusione il comandante della nave Jolly Nero della compagnia Messina, Roberto Paoloni, per il crollo della Torre Piloti avvenuta il 7 maggio 2013 in porto a Genova. Le vittime furono 9. Per Paoloni il pm Walter Cotugno aveva chiesto 20 anni e 7 mesi. Per il pilota Antonio Anfossi, 4 anni e 2 mesi. Per il primo ufficiale Lorenzo Repetto, 8 anni e sei mesi, 7 anni per il direttore di macchina, Franco Giammoro.





Jolly Nero: assolto delegato societa' Messina,proteste in aula





Assolto il delegato all'armamento della 'Messina', Giampaolo Olmetti, per il quale erano stati chiesti dalla procura 17 anni. In aula la rabbia e le urla delle vittime: "e' una vergogna, assassini!". Assolta anche il terzo ufficiale Cristina Vaccaro, accusata solo di falso. La societa' Messina e' stata ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo e nei suoi confronti e' stata applicata una sanzione di 1 milione e 50 mila euro. Per tutti gli imputati condannati, anche l'interdizione temporanea degli uffici, per il tempo della pena.





Jolly Nero: nel 2013 la tragedia, 9 morti torre piloti





A poco piu' di 4 anni dai fatti e' arrivata oggi la prima sentenza per l'incidente della Jolly Nero, il cargo della compagnia Messina che alle 23:05 del 7 maggio 2013, durante la manovra di uscita dal porto di Genova con direzione Napoli, urto' e abbatte' la Torre Piloti. Sotto le macerie dell'edificio di 54 metri, realizzato nel 1996, persero la vita 9 persone, 4 invece rimasero ferite. Questi i protagonisti e i fatti: LE VITTIME A perdere la vita furono gli operatori radio dei rimorchiatori Sergio Basso, 50 anni, e Maurizio Potenza, 50 anni; il pilota Michele Robazza, 44 anni; i capi di prima classe Francesco Cetrola, 38 anni e Marco de Candussio, 39 anni; i sottocapi di prima classe Davide Morella, 33 anni e Giuseppe Tusa, 30 anni; il sottocapo di terza classe Daniele Fratantonio, 30 anni e il sergente Giovanni Iacoviello, 35 anni. Il corpo di quest'ultimo fu trovato solo il 17 maggio, incastrato 8 metri sotto la banchina di Molo Giano, teatro della tragedia, dieci giorni dopo il crollo della Torre. I funerali di Stato vennero celebrati il 15 maggio nella cattedrale di San Lorenzo dall'arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco. Presenti l'allora capo dello Stato, Giorgio Napolitano e le piu' alte cariche del Paese. GLI IMPUTATI Davanti alla giustizia sono stati chiamati il comandante della nave, Roberto Paoloni, il pilota Antonio Anfossi, il primo ufficiale Lorenzo Repetto, il direttore di macchina Franco Giammoro, il responsabile tecnico d'armamento della flotta della Messina Giampaolo Olmetti. Le accuse per tutti sono omicidio colposo plurimo, crollo di costruzioni e attentato alla sicurezza dei trasporti. Il comandante Paoloni e' accusato anche di falso. Tra gli imputati anche Cristina Vaccaro, terzo ufficiale accusata solo di falso. La societa' Messina e' imputata per responsabilita' amministrativa ed e' citata come responsabile civile. A seguito di varie denunce della famiglia di una delle vittime, la procura ha aperto altri due filoni di inchiesta a carico dei progettisti e collaudatori della torre e nei confronti di capitaneria di porto e autorita' portuale. LE RICHIESTA DEL PM Nelle udienze del gennaio scorso, il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto la condanna a 20 anni e 7 mesi di reclusione per il comandante Paoloni, 17 anni per Giampaolo Olmetti. Formalizzate anche le richieste di condanna per gli altri imputati, in particolare 10 anni e 6 mesi per Giammoro e Repetto e 8 mesi per Vaccaro. Non solo: in una delle requisitore, il pm - affiancato in aula in quell'occasione, dal procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi - aveva chiesto che la compagnia Messina venisse commissariata per un anno e pagasse oltre 2 milioni di euro: il commissariamento, secondo quanto spiegato dal pm, era stato chiesto in sostituzione di misure interdittive come la sospensione delle autorizzazioni e delle licenze "questo per evitare rilevanti ricadute sulla occupazione", aveva sottolineato Cotugno. Secondo il pm, la societa' armatrice della Jolly Nero, LA Messina appunto, deve essere condannata perche' l'accusa la ritiene responsabile di quanto non e' stato fatto, per negligenza, nel campo della sicurezza.

Jolly Nero: la rabbia dei parenti, "assassino" urlano al pilota

E' esplosa contro l'unico degli imputati presente in aula, la rabbia dei parenti delle vittime dell'incidente della Jolly Nero. In aula, alla lettura del dispositivo, c'era infatti solo il pilota Antonio Anfossi, condannato a 4 anni. Tutti si sono scagliati contro di lui urlandogli "Assassino! Sei tu che li hai uccisi! Portatelo via!". Nel 'mirino' delle critiche anche la societa' 'Messina' e il sindaco di Genova, assente dal Tribunale. Per la societa' era imputato Giampaolo, uscito assolto: le accuse erano, come per gli altri imputati, omicidio colposo plurimo, crollo di costruzioni e attentato alla sicurezza dei trasporti. "Olmetti e' responsabile come la societa' Messina - il grido di dolore di Adele Chiello, la madre di una delle 9 vittime del crollo, Giuseppe Tusa, militare della capitaneria di porto - Le navi carretta le facevano andare avanti. Olmetti era libero di esercitare i suoi poteri per mettere in sicurezza le navi. Me l'hanno detto i portuali, ma non lo vengono a testimoniare perche' non lavorerebbero piu' per nessuna societa'. Non ci sto - ha proseguito la donna - Sono quattro anni che mio figlio e' sotto terra. Io ho aspettato. Ho avuto fiducia e ho dato fiducia: il pm ha lavorato benissimo perche' sapete benissimo la melma che sta uscendo. Dobbiamo far uscire la melma dal porto di Genova. Dov'e' il sindaco? - ha chiesto la signora visibilmente scossa - E' venuto a rappresentare i suoi cittadini?".