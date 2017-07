Tortura, ok dalla Camera. Con 198 sÌ il reato è legge

L'aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl che introduce il delitto di tortura nell'ordinamento italiano. I sì sono stati 198, i no 35, gli astenuti 104.

L'articolo 1 del testo prevede, tra l'altro, che "chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona".

Se a commettere questo tipo di reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, "con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio", allora la pena della reclusione va "da cinque a dodici anni".

Se c'è "una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà". Se invece "dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta".

APPROVAZIONE DELLA LEGGE SUL REATO DI TORTURA. IL COMMENTO DI AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA

Dopo l’approvazione in via definitiva da parte della Camera dei deputati della legge sul reato di tortura Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Quella approvata oggi dal Parlamento, che introduce con quasi 30 di ritardo il reato specifico di tortura nel codice penale ordinario, non è una buona legge. É carente sotto il profilo della prescrizione”.

“Inoltre, la definizione della fattispecie è confusa e restrittiva, scritta con la preoccupazione di escludere anziché di includere in sé tutte le forme della tortura contemporanea. Permette tuttavia di compiere un passo avanti, anche se incompleto, verso l’attuazione dell’obbligo di punire la tortura imposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984”.

“Nella misura in cui pone fine alla rimozione della tortura, alla sua indicibilità, la legge permette di superare quella situazione di grave inadempimento per cui i giudici italiani erano costretti a mascherare una delle più gravi violazioni dei diritti umani da reato banale, a volte da mero abuso d’ufficio, con la conseguenza di punirla in modo lieve o di non punirla affatto per effetto della prescrizione”.

“Se la definizione accolta non può soddisfare, l’ipotesi di rinviare per l’ennesima volta, nella vaga speranza che un nuovo parlamento sapesse fare ciò che nessuno dei cinque precedenti aveva fatto, sarebbe servita solo a chi – e sono ancora in molti – il reato di tortura non lo ha mai voluto, senza se e senza ma e in qualsiasi modo definito, considerandolo contrario agli interessi delle forze di polizia”.

Ulteriori informazioni

Le tappe principali dell’impegno di Amnesty International contro la tortura

1977: con la Conferenza di Stoccolma Amnesty International lancia la sua prima campagna mondiale contro la tortura.

Primi anni Ottanta: i rappresentanti di Amnesty International, guidati da Nigel Rodley (all’epoca legal advisor dell’associazione, in seguito Special rapporteur delle Nazioni Unite contro la tortura e presidente del Comitato Onu dei diritti umani), danno un contributo importante all’elaborazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e i trattamenti e le punizioni crudeli inumani o degradanti, approvata dall’Assemblea generale nel 1984.

Primi anni Novanta: Amnesty International Italia scrive per la prima volta a tutti i parlamentari chiedendo che venga introdotto un reato specifico di tortura nel codice penale in vista della piena attuazione della Convenzione del 1984.

Dalla fine degli anni Novanta: Amnesty International Italia, insieme ad Antigone e ad altre organizzazioni della società civile, intensifica gli sforzi per ottenere l’introduzione del reato di tortura in Italia, attraverso lettere, incontri pubblici, audizioni, convegni, mobilitazioni e dichiarazioni.