Toti vuole un gemellaggio tra Portofino e Coumayeur

Giovanni Toti, presidente della Liguria,in questo periodo è sempre più attivo ( le elezioni sono vicinissime) per il rilancio del Tigullio colpito dalla terribile mareggiata dello scorso autunno. Nella notte tra il 29 e 30 ottobre Portofino, Santa Margherita e Rapallo sono state colpite con una furia incredibile da onde alte anche 12 metri.Isolata Portofino dal crollo dell’unica strada che la congiungeva alle altre località , ferita Santa con parte del porto distrutto e affondate quasi tutte le barche che si trovavano in mare a Rapallo.

Da allora Toti, che dovrebbe ricandidarsi a furor di popolo, non ha mai fatto mancare il suo sostegno al Tigullio impegnandosi in prima persona per la ricostruzione e il superamento dell’emergenza. Notizia riservata di questi giorni è che i suoi più stretti collaboratori si siano recati a Courmayeur ad incontrare gli amministratori comunali per favorire il gemellaggio tra la prestigiosa località ai piedi del Monte Bianco e Portofino . Obiettivo sarebbe quello di celebrare con un grande evento all’inizio dell’estate, nella bellissima piazzetta del borgo , quando la comunità degli habitué che si spostano con il mutare delle stagioni tra il Tigullio, l’alta Valle d’Aosta e Milano sarà in liguria al completo.La corsa agli inviti per essere presenti partirà a breve mentre quelli agli sponsor è già partita.