Toyota, richiamati 3,4 milioni di veicoli per problemi agli airbag

Toyota richiama 3,4 milioni di veicoli nel mondo per airbag difettosi che potrebbero non gonfiarsi nel caso di incidenti per un problema elettrico. Il richiamo riguarda 2,9 milioni di veicoli negli Usa. La casa auto ha spiegato che il computer di controllo "potrebbe non essere adeguatamente protetto dalle interferenze elettriche" e che i concessionari Toyota, dopo aver ispezionato i veicoli, decideranno se è necessario installare un filtro antirumore.