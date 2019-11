Traffico beni archeologici calabresi: sgominata holding criminale, 23 arresti

Ventitre misure cautelari in Italia e 80 perquisizioni, quattro delle quali nel Regno Unito e in Germania, Francia e Serbia. E'il bilancio della maxi operazione (denominata "Achei") eseguita daiCarabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale con il coordinamentodi Europol ed Eurojust. I provvedimenti sono stati emessi dal gip delTribunale di Crotone. Al centro delle indagini, coordinate dalla procuradi Crotone, le attivita' di una holding criminale che, da tempo, gestivaun ingente traffico di beni archeologici frutto di scavi clandestini inCalabria e destinati anche all'illecita esportazione all'estero. Leindagini, avviate nel 2017, hanno permesso di recuperare numerosireperti archeologici per un valore di diversi milioni di euro. Iparticolari dell'operazione saranno illustrati nel corso di unaconferenza stampa in programma alle 10:30 al Comando provincialeCarabinieri di Crotone, alla presenza del procuratore della Repubblica.