Traffico di esseri umani, fermata la nave anti migranti Defend Europe

Migranti: turco ciprioti bloccano nave gruppo estrema destra

E' gia' finita l'avventura della nave noleggiata dal gruppo di estrema destra "Generazione Identitaria", formazione italo, franco, tedesca, che aveva noleggiato una nave da 40 metri per bloccare davanti le coste libiche i barconi di disperati. Le autorita' turco-cirpriote hanno bloccato la nave ed hanno arrestato il capitano ed il secondo in comando nel porto di Famagusta. I due uomini sono sospettati di avere "documenti falsi".

Non e' chiaro al momento lo status degli altri membri dell'equipaggio della missione "Defend Europe". La nave era stata noleggiata a Gibuti, aveva attraversato il Canale di Suez, osteggiata da Ong che l'avevano accusata di trasportare armi anche se a bordo le autorita' egiziane non hanno trovato nulla. La nave doveva raggiungere Catania per imbarcare l'equipaggio di volontari la cui missione sarebbe stata quella di segnalare alla guardia costiera libica i barconi di migranti invece di trarli in salvo.

Ma l'altra accusa è quella di traffico di esseri umani. A bordo infatti sono state trovate una ventina di persone di origine tamil, alcuni dei quali hanno dichiarato di aver pagato diverse migliaia di dollari per il passaggio verso l'Europa e hanno avanzato richiesta di asilo. Un epilogo surreale.

In una nota su twitter, la Defend europe definisce i venti cingalesi "apprendisti marinai che hanno pagato per fare miglia su quella nave al fine di convalidare il loro diploma. Una pratica comune del tutto legale". Secondo la versione di Defend europe, scrive Repubblica, i venti tamil avrebbero dovuto sbarcare in Egitto per tornarsene a casa, ma visto il cambio di programma dopo che la nave era gia' stata fermata per accertamenti a Suez, sarebbero sbarcati a Cipro per prendere un aereo e rientrare nel paese d'origine, Ma qui - accusa Defend Europe - "Alcune Ong gli hanno offerto di restare in Europa e di richiedere asilo a Cipro facendo loro promesse e donandogli dei soldi".