Sicilia, traffico di migranti: 14 fermi e beni bloccati per tre milioni

Un'organizzazione che sfruttava i migranti e contrabbandava tabacchi e' stata scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo, che stamani nell'operazione da loro denominata 'Barbanera' hanno eseguito 14 fermi disposti dalla Dda nei confronti di altrettanti indagati, italiani e stranieri. All'intervento hanno collaborato lo Scico e i comandi provinciali di Trapani e Agrigento, il reparto operativo aeronavale di Palermo e il comando operativo aeronavale di Pratica di Mare. Contestato anche il reato di fittizia intestazione di beni e attivita' economiche. Alcuni degli indagati sono stati bloccati presso il porto di Palermo, agli ormeggi per l'imbarco su motonavi in partenza per la Tunisia. Uno di loro aveva non se' contante, ritenuto frutto di attivita' delittuose, per oltre 30.000 euro. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate tre imprese operanti nel Trapanese e riconducibili al promotore dell'organizzazione criminale (un ristorante, un cantiere nautico e una azienda agricola, oggetto del reimpiego degli illeciti proventi), nonche' di diversi immobili, automezzi, due pescherecci, denaro contante e disponibilita' finanziarie per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro.