Tragedia Gran Sasso, 3 morti. Oggi 2 scalatori precipitati, ieri escursionista

Sale a tre il bilancio dei morti sul Gran Sasso dove dopo la donna trovata morta, altri due alpinisti sono morti a seguito di una caduta sempre sul Gran Sasso. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, insieme alle eliambulanze del 118 di stanza a L'Aquila e Pescara, hanno operato al di sotto del rifugio Franchetti e in prossimità della base della Ferrata Ricci. Sul luogo sono stati sbarcati due tecnici di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico.



Poco prima era stato ritrovato senza vita sul Gran Sasso il corpo di F. D.D., l'escursionista rosetana dispersa da ieri pomeriggio, dopo che i familiari avevano lanciato l'allarme al 118 per il suo mancato rientro. A causarne la morte è stato forse un distaccamento nevoso, nelle intenzioni della donna c'era quella di salire in vetta a Corno Grande.



L'elicottero del 118 l'ha infine avvistata nel Vallone dei Ginepri, a circa 2500 m s.l.m e sta provvedendo al recupero. Il ritrovamento e' avvenuto dopo un'intera notte di ricerche, supportate anche dall'elicottero dell'Aeronautica Militare, che in volo notturno ha portato in quota le squadre di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Sono stati infatti ispezionati a piedi il Ghiacciaio del Calderone e la zona sottostante al Rifugio Franchetti. L'elicottero dell'Aeronautica e' infine rientrato nella base di Pratica di Mare.