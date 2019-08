Tragedia in Alto Adige, turista precipita e muore

Una turista della Repubblica Ceca è morta sulle montagne del gruppo dell’Ortles in Alto Adige dopo essere precipitata per 200 metri. L’incidente si è verificato a 2850 metri a passo Madriccio. La donna, Marta Dudova di 64 anni, era in compagnia del marito quando, pare a seguito di una perdita di sensi forse dovuta all’altitudine, è scivolata all’altezza di un nevaio precipitando nel vuoto. L’escursionista è deceduta sul colpo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti l’elicottero Pelikan 1, il soccorso alpino di Martello e i carabinieri.