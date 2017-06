Traghetto contro banchina a Ischia, 50 feriti

Traghetto contro banchina a Ischia, i contusi sono 50

A Ischia sono una cinquantina i contusi e i feriti, tutti medicati e nessuno ricoverato, in seguito all'incidente occorso a un traghetto che collega l'isola con Napoli. Una nave della compagnia privata Medmar, la "Maria Buono", ha urtato violentemente la banchina mentre si accingeva ad attraccare questa mattina nel porto di Casa Micciola, il secondo scalo di Ischia. Molti passeggeri in attesa di sbarcare hanno perso l'equilibrio e sono caduti. La Capitaneria di Porto ha avviato un'indagine sull'incidente con il Rina. Non e' la prima volta che si registrano incidenti di questi tipo nei collegamenti con le isole campane. Il traghetto era partito alle 8.15 dal porto di Pozzuoli e ha urtato la banchina intorno alle 9.30. A causa dell'impatto, sono stati danneggiati anche quattro ciclomotori.

"Questo ennesimo incidente ci deve far riflettere in generale su come viene svolto il servizio di trasporto da e per le isole del Golfo", ha denunciato il capogruppo di Campania Libera-Psi-Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, "in questi anni purtroppo le compagnie hanno pensato soprattutto ad aumentare il costo dei biglietti non migliorando pero' a nostro avviso in alcun modo la qualita' del servizio che viene svolto in molte occasioni con mezzi di trasporto vecchi e malridotti".