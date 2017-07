Trans e gay diventano "mamma" e papà: la storia estrema di Trystan e Biff

Trystan Reese, transessuale FtM (da femmina a maschio), e suo marito Biff, gay, sono diventati "mamma" e papà del piccolo Leo. Già genitori di Riley e Hailey, adottati dalla sorella di Biff che ha dovuto rinunciare a loro per problemi di tossicodipendenza, la coppia di Portland, Usa, hanno provato ad avere un figlio tutto loro. Complice il fatto che Trystan non ha mai completato la transizione di genere, mantenendo l'apparato riproduttivo femminile, sono riusciti nel loro intento. Trystan è rimasta in stato interessante, documentando la gravidanza passo per passo sui social network, quindi è diventata mamma (o papà), condividendo la propria peculiare esperienza onde abbattere i pregiudizi e i preconcetti contro i "maschi incinti".

Una dichiarazione d'intenti che stride con quanto dichiarato mesi fa: “I trans sono nati nei corpi sbagliati e odiano questa cosa. Io, invece, non ho mai sentito il bisogno di cambiare il mio corpo, non lo odio. Per me, anzi, è un dono essere nato in questo corpo”. Trystan ha comunque subìto diverse trasformazioni, quali l'aumento del testosterone e della peluria sul viso e sul corpo grazie all'assunzione di ormoni maschili, quindi la rimozione dei seni. Trystan si sente dunque maschio o femmina, com'è nata? Questi, per Trystan e Biff, sono semplici dettagli: per loro conta solo l'amore della loro famigliola. La rete, come c'era da aspettarsi, si è divisa fra entusiasti e detrattori, sconvolti dell'ennesima frontiera abbattuta.