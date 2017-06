Trapani, il centrodestra si ritira: Pd al ballottaggio da solo

Comunali Trapani, Fazio non presenta lista: fuori da ballottaggio

Non ha presentato la lista degli assessori e quindi resta fuori dal ballottaggio a Trapani: Girolamo Fazio, indagato per corruzione e traffico di influenze nell'ambito dell'indagine "Mare Monstrum", non corre più alla poltrona di sindaco e il 25 giugno i trapanesi alle urne potranno soltanto scegliere se astenersi o votare per Pietro Savona (centrosinistra). Perché quest'ultimo venga eletto, comunque, sarà necessario che l'affluenza superi il 50% e dovrà ottenere minimo il 25% dei consensi.

Comunali: Faraone, trapanesi votino in massa

"A Trapani si sta consumando una delle pagine peggiori della nostra moderna democrazia con un candidato pronto a far fallire le elezioni pur di non far eleggere nessuno al di fuori di lui stesso". Lo dice il Sottosegretario alla Salute, Davide Faraone, che continua: "Faccio appello ai cittadini di Trapani di qualsiasi colore politico. E sottolineo di qualsiasi colore politico, perche' il futuro di Trapani appartiene a tutti voi e non a chi, da irresponsabile, tenta di scipparvelo. Andate a votare in massa, ragazzi soprattutto mi rivolgo a voi, perche' domenica prossima non si svolge un ballottaggio ma si tiene una sorta di referendum: dovete dire no a chi vuole infilare nel tunnel la vostra citta', bloccarla, soffocarla, per dire un grande si' a Pietro Savona e alla sua squadra, diventando attori, tutti quanti, senza recinti, insieme per guardare al futuro con serenita'. Lunedi' saro' a Trapani con Roberto Giachetti per parlare anche di questo. Mesi se non anni di commissariamento non possono essere la soluzione per nessun comune. A Trapani serve sviluppo, lavoro, interventi per crescita e politiche turistiche. A Trapani serve un sindaco che faccia gli interessi della citta'".