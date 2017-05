Trapani, una ong finisce sotto inchiesta. "Agiva in mare senza Sos"

Migranti: indagine Trapani su Ong,scafisti "Navi vicino Libia"

Sono state acquisite anche le testimonianze di alcuni scafisti che avrebbero riferito di certe modalita' operative delle imbarcazioni riferibili a Ong, nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Trapani, su cui gli uffici giudiziari mantengono il massimo riserbo. L'inizio dell'indagine e' precedente all'ultimo rapporto pubblicato da Frontex. Nel silenzio gli investigatori della Squadra mobile della Polizia di Stato hanno raccolto elementi e testimonianze che descrivono anche le modalita' di intervento di certe Ong nel Mediterraneo.

Il fascicolo per "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" e' affidato al sostituto procuratore Andrea Tarondo ed e' scaturito dalle indagini che hanno condotto all'arresto di alcuni scafisti, individuati sul molo Ronciglio in seguito ai numerosi sbarchi avvenuti nel 2016. Alcuni di loro avrebbero raccontato di soccorsi "nei pressi dei confini libici". Sulle indagini vige il massimo riserbo e alcuni degli investigatori impegnati nell'inchiesta si dicono "rammaricati per le notizie pubblicate nelle ultime settimane che rischiano di compromettere mesi di indagini". Tra gli atti raccolti, oltre a "conversazioni intercettate" ci sarebbero anche i verbali di testimonianza di uno "scafista occasionale" condannato dal Tribunale di Trapani che ha detto di avere visto arrivare i soccorsi poco dopo l'allontanamento dell'uomo che sino ad allora aveva condotto l'imbarcazione.