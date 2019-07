Trasporti, sindacati: confermati gli scioperi del 24 e 26 luglio

“Lo sciopero generale dei trasporti di domani e del 26 nel trasporto aereo è confermato”. Lo affermano unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, spiegando che “l’incontro di oggi al ministero dei Trasporti, convocato alla presenza di tutte le sigle del settore e delle associazioni datoriali, aveva ad oggetto unicamente il trasporto aereo”.

“Le ragioni della mobilitazione di domani e di venerdì - spiegano le tre organizzazioni confederali di categoria - rimangono quindi tutte valide, nonostante il ministro nel corso della riunione si sia reso disponibile a convocare una serie di incontri sul settore, come più volte abbiamo richiesto.” “Un percorso utile ma tardivo rispetto al quale rimaniamo in attesa di verificare il calendario e l’esito complessivo”, sostengono infine Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Fs, garantiti treni pendolari e frecce regolari

Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato dalle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fast Confsal – dalle 9.00 alle 17.00 di mercoledì 24 luglio 2019 – in adesione a uno sciopero nazionale dei trasporti. Lo precisa in una nota la società Fs. Saranno inoltre garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Sarà assicurato il collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Garantiti tutti i convogli elencati nell’apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull'orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com.