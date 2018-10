Renzi contro Travaglio: il giornalista condannato a risarcire 95mila euro

"Una notizia personale" scrive Matteo Renzi sulla sua pagina facebook. "Oggi è arrivata la prima decisione su una (lunga) serie di azioni civili intentate da mio padre, Tiziano Renzi, nei confronti di Marco Travaglio e del Fatto Quotidiano. La prima di oggi vede la condanna del direttore Travaglio, di una sua giornalista e della società editoriale per una cifra di 95.000€ (Novantacinquemila). Niente potrà ripagare l'enorme mole di fango buttata addosso alla mia famiglia, a mio padre, alla sua salute. Una campagna di odio senza precedenti. Ma qualcuno inizia a pagare almeno i danni. Volevo condividerlo con voi. Buona giornata, amici".

Questo il messaggio diffuso dall'ex segretario del Pd ed ex Presidente del Consiglio, che si riferisce alla vicenda Chil Post e Mail Service Srl, e all'accusa di bancarotta fraudolenta (accusa poi decaduta per via dell'archiviazione dell'indagine da parte del Gip di Genova Roberta Bossi) che pesava sul capo di Tiziano Renzi e della moglie Laura Bovoli (genitori del senatore dem), alle quali il FQ dedicò diversi articoli e approfondimenti.

Da segnalare che i Renzi hanno fatto causa a Marco Travaglio anche per le sue dichiarazioni inerenti al caso Consip, ancora in piedi, mentre il direttore del Fatto Quotidiano ha querelato l'ex segretario Pd per aver definito, quale ospite a Otto e mezzo da Lilli Gruber, il suo giornale "Falso Quotidiano".