Trend Food: ecco le 7 tendenze del mangiare fuori nel 2019

FOOD: DA ESPERIENZA A TECNOLOGIA 7 TREND DEL MANGIARE FUORI NEL 2019

Esperienza e tecnologia, ma anche trasparenza. Sono alcuni dei trend che si affermeranno nel settore food nel 2019. A rilevarli TheFork, piattaforma leader per la prenotazione di ristoranti in Europa, che, in collaborazione con Doxa, società di ricerche di mercato internazionale, ha realizzato uno studio proprio sulle tendenze della ristorazione previste nel 2019 a livello globale. Il report di 'Mangiare fuori nel 2019' evidenzia, quindi, 7 principali tendenze in tutto il mondo per ordine di importanza. Al primo posto figurano le esperienze sensoriali che vanno oltre lo scatto: negli ultimi anni Instagram e altre app di condivisione fotografica hanno rivoluzionato il mondo del food, tanto che i ristoranti hanno persino creato cibo e bevande per massimizzare l'impatto sui social media.

Il secondo trend è il boom tecnologico: dall'uso dei droni nel delivery e nel servizio fino alla al check-out basato su applicazione, i ristoranti integrano sempre più soluzioni tecnologiche nelle loro attività. Terzo trend, una nuova e più accentuata trasparenza, che influenzerà sia il servizio al cliente sia le politicy interne dei ristoranti.

La quarta tendenza è rappresentata dal 'free-from extreme': i regimi alimentari basati sui soli vegetali influenzeranno sempre più le politiche dei ristoranti, andando nella direzione di una strategia a zero rifiuti e di una sostenibilità sempre maggiore. Quinto trend: le persone cercano non solo pasti, ma un'esperienza gastronomica coinvolgente e da qui nascono diversi format. La sesta tendenza è rappresentata da miglioramenti naturali e ristoranti sani, che i gestori promuovono. Settimo e ultimo trend, la crescente conoscenza del consumatore su luoghi di produzione e componenti del cibo che mangiano.