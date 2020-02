Treno deragliato: l’indagine si allarga. “Tolta la corrente allo scambio"

“La notte di giovedì siamo intervenuti sul deviatoio cinque, abbiamo tolto la corrente per lavorare, dopodiché abbiamo provato a rialimentarlo ma non è stato possibile, per questo è stato deciso di lasciarlo disalimentato”. Questo uno dei passaggi dei verbali dei cinque operai Rfi indagati per il deragliamento del Frecciarossa Av 9595. ll disastro - Interrogati, i 5 operai hanno detto di aver levato l’alimentazione al deviatoio. Dubbi sull’operato della sala operativa. Indagata Rete ferroviaria.