Treno deragliato, operai Rfi nell'area sequestrata

Treno deragliato: operai Rfi denunciati,erano in area sequestrata

Quattro operai di Rete Ferroviaria Italiana sono stati denunciati per il reato di violazione dei sigilli perche' sorpresi dalla Polfer stamattina nell'area sotto sequestro della stazione di Pioltello, non lontani dal 'punto zero' dove giovedi' e' deragliato il treno della linea Cremona - Milano, provocando 3 morti. Gli operai sono stati portati in Questura per essere identificati. A quanto si e' appreso, avevano con loro dell'attrezzatura per effettuare dei rilievi, non si sa a quale scopo.

Treno deragliato: Rfi, operai superato inavvertitamente area

"I tecnici che oggi sono stati fermati dalle Autorita' erano impegnati esclusivamente in controlli tecnici tra Pioltello e Treviglio in vista della riapertura degli altri due binari della linea, nelle zone non poste sotto sequestro dall'autorita' giudiziaria. Gli operai, non avendo la percezione dei confini dell'area sequestrata, non visibilmente segnalati, li hanno superati inavvertitamente. In ogni caso, i tecnici non hanno mai invaso luoghi o aree recintate e non avevano alcuna volonta' o intenzione di superare i limiti imposti dalla magistratura". Lo scrive, in una nota, Rfi, a proposito degli operai denunciati oggi dalla polizia.