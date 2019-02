Trentino, arrestati 7 anarco-insurrezionalisti per alcuni attentati

I Carabinieri del Ros e del Comando provinciale Carabinieri di Trento e gli agenti della Digos e della Direzione centrale della polizia di prevenzione hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 7 anarco-insurrezionalisti accusati di aver commesso numerosi attentati tra il 2017 e il 2019. Le indagini, coordinate dalla procura di Trento, hanno accertato l'esistenza di una cellula terroristica di matrice anarchica, responsabile di numerosi attentati, tra cui l'ordigno esplosivo alla sede della Lega di Ala (Trento) del 13 ottobre 2018. Ancora in corso numerose perquisizioni presso i domicili degli indagati e di persone ritenute contigue all'associazione. I dettagli dell'operazione "Renata" saranno illustrati in una conferenza stampa in programma a Roma, alle ore 15.00, presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.