Treviso, diede fuoco alla moglie: Andrea Loro dopo sei anni esce dal carcere

“Il condannato ha mantenuto una condotta regolare e ha partecipato a corsi e attività”. Per questa ragione il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha accordato la scarcerazione e la semilibertà ad Andrea Loro, il 40enne che nel gennaio del 2013 tentò di uccidere la moglie Matilde Ardia provando a strangolarla, simulando un incidente in auto e dando poi fuoco alla vettura su cui viaggiavano dopo essersi allontanato.

l’uomo venne condannato dal Tribunale di Treviso, che non gli riconobbe nessuna attenuante, a 15 anni di carcere. Una pena poi ridotta a 13 in sede di Appello dove i giudici stabilirono che il tentativo di omicidio non era premeditato e riconobbero viceversa la preordinazione.

La condanna inflittagli scadrà nel 2023 ma nel frattempo, dopo 6 anni dall’ingresso in cella, l’ex impiegato avrà la possibilità di ricostruirsi una vita nella società e potrà farlo iniziando da un nuovo lavoro. Al termine della giornata, però, dovrà rientrare in carcere e trascorrere lì le notti.

I farri incirminati si svolsero la sera del 17 gennaio 2013 dove Loro avrebbe aggredito la moglie (che nell’iter giudiziario è assistita dall’avvocato Stefania Bertoldi), dalla quale ha avuto due figli, stringendole le mani intorno al collo fino a farle perdere i sensi. L’avrebbe caricata nell’auto di lei e avrebbe percorso un tratto di stradasimulando così un incidente scontrandosi contro un albero. Sceso dalla vettura, l’uomo avrebbe appiccato il fuoco al mezzo con la donna al suo interno e poi si sarebbe allontanato. Ardia venne risvegliata dal calore delle fiamme. Fortunatamente un guidatore di passaggio vide l’incendio e si fermò, estraendo dal veicolo la donna. La donna riportò gravi ustioni per le quali dovette rimanere ricoverata un mese nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale di Padova