Trieste, sparatoria davanti alla questura. Morti due agenti

Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta nelle scorse ore, che avrebbe poi esploso dei colpi contro due poliziotti, che si trovavano all'interno di una Volante, fuori dalla Questura. L'uomo pare fosse in compagnia di suo fratello, rimasto ferito. Entrambi sarebbero stati fermati.

Morti due poliziotti, mentre un terzo è stato colpito di striscio ad una mano da un proiettile.

Secondo le prime ricostruzioni, due uomini erano stati portati in questura sugli sviluppi di un'indagine per rapina. Uno dei due ha chiesto di poter andare in bagno e ha aggredito un agente. Nella colluttazione è riuscito a impadronirsi della pistola del poliziotto e ha fatto fuoco ferendo gravemente due poliziotti e un altro in maniera più lieve, venendo poi fermato. L'altra persona ha provato a fuggire nei sotterranei della questura ma è stato fermato poco dopo.

La sparatoria è avvenuta nella zona tra la via del Teatro Romano e via Bandena, nel centro di Trieste. Secondo Il Piccolo alcuni testimoni hanno parlato di numerosi colpi d'arma da fuoco che hanno seminato il panico tra la gente che era in strada.

TRIESTE: 'HA FATTO UNA RAPINA', ECCO TESTO DEL TERZO AUDIO DELL'AGENTE SUUI COLLEGHI UCCISI

Ecco il testo di un altro audio di un terzo poliziotto della questura di Trieste disponibile in voce sul sito di Adnkronos. "Questo qui è uno che questa mattina ha fatto una rapina ad un semaforo aveva portato via lo scooter ad una signora facendola cadere per terra. Dopodiché lo hanno preso e portato in questura insieme al fratello. Poi sembra che abbia preso la pistola ad uno dei colleghi e ha sparato, il fratello è ferito. Sono ancora tutti asserragliati in questura, perché lui è ancora nascosto all'interno della questura, dove c'erano le cantine e le celle di sicurezza".

Si chiamano Alejandro Stephan Meran e Carlysle Stephan Meran i due fratelli responsabili della sparatoria che ha provocato la morte di due agenti di Polizia nella questura di Trieste. Il primo è affetto da problemi psichici.