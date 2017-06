Tromba d'aria e nubifragio a Modena: casa scoperchiata da super tromba d'aria

Super tromba d'aria a Modena: casa scoperchiata

Una super tromba d'aria ha colpito questo pomeriggio la zona del comune di Fiorano modenese, in provincia di Modena, e le altre zone nelle vicinanze. Stando a quello che si sa al momento almeno sono state un centinaio le telefonate arrivate ai vigili del fuoco per richieste di interventi. Molti gli alberi caduti e i tetti danneggiati dalla forza del vento. Le situazioni piu' gravi vengono segnalate in via Vigne, a Fiorano Modenese appunto, dove una casa e' stata scoperchiata, e in via Chianca dove e' crollata una stalla con all'interno, a quanto pare, degli animali. Non si hanno, ad ora, segnalazioni di feriti.

E' confermato che non ci sono feriti, ma i danni sono ingenti, tutti da quantificare. Oltre alla zona di Fiorano Modenese, l'area piu' danneggiata, sono stati colpiti anche i territori di Sassuolo e Formigine. La tromba d'aria ha causato ripercussioni anche sul traffico, con allagamenti, segnali stradali volati via e tegole finite in strada.