Trovata l'agenda segreta di don Contin

Tutti i nomi delle donne con cui aveva rapporti sessuali, li ha segnati in un'agenda. Don Andrea Contin, il parroco della chiesa di San Lazzaro iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento della prostituzione e violenza privata, annotava scrupolosamente in un'agenda i nominativi delle sue amanti e delle sue parrocchiane disposte ad avere con lui incontri di sesso estremo. Ed è grazie a questa agenda, sequestrata la mattina del 21 dicembre in canonica, che i carabinieri sono riusciti a contattare almeno sette donne presunte vittime del sacerdote. Tutte hanno raccontato agli inquirenti di avere avuto rapporti sessuali molto forti con il religioso. Ma chi indaga vuole soprattutto appurare se queste donne sono state costrette a fare sesso a pagamento. Così i carabinieri attraverso una serie di soprannomi utilizzati in siti per annunci a luci rosse, stanno risalendo agli uomini che hanno contattato il prete per avere un rapporto sessuale. Nei prossimi giorni saranno sentiti dagli uomini dell'Arma.

fonte http://www.ilgazzettino.it/