Truffa su facebook: richiesta amicizia, invito in chat porno e poi il ricatto

Facebook pullula sempre più di falsi profili (a volte creati lì per lì e subito cancellati) di splendide ragazze - di solito con doppio nome e cognome straniero - che chiedono amicizia. Nel momento in cui l'utente ci casca, queste "ragazze" gli scrivono in privato su messenger chiedendo di attivare una videochat erotica o di inviare foto osé. Ricevute quindi le foto nude del malcapitato o registrato l'utente nudo in videochat, le "ragazze" o chi per loro - che provengono perlopiù da paesi francofoni dell'Africa - in un italiano abborracciatissimo lo minacciano di diffondere le suddette foto o il video o, nei casi più estremi, si fingono minorenni accusando lo sprovveduto di pedofilia. L'unico modo per impedire loro di diffondere in rete il materiale compromettente è inviare una somma considerevole di denaro. In alcuni casi le "ragazze" sostengono di aver bisogno di denaro per curare un parente ammalato... ma ovviamente anche questa è una menzogna.

Tali profili negli ultimi tempi dilagano - vi sono anche le versioni maschili per i gay o per le donne sole - a riprova che il mercato è proficuo... La raccomandazione è dunque quella di non accettare videochiamate con questi soggetti né di inviare loro foto di alcun genere. Nel caso in cui si sia proceduto invece a farlo, è necessario contattare immediatamente la polizia postale. Buona norma sarebbe quella di segnalare subito tali profili fake - sono facilmente individuabili - alla sicurezza di facebook, che procederà a eliminarli immediatamente, così da evitare che altri utenti - decisamente sprovveduti, diciamolo - possano cadere nella trappola.