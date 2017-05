Trump in Vaticano. La storica stretta di mano con Papa Francesco

Trump dal Papa: Francesco stringe mani a Melania e Ivanka



Finito il colloquio privato tra il Papa e Trump, nella Sala della Biblioteca dell'appartamento papale e' stata fatta entrare la delegazione al seguito del presidente Usa, che ne ha presentato a Francesco i vari componenti. La prima ad essere presentata la first lady Melania, che ha stretto la mano al Pontefice e poi gli ha chiesto di benedire un piccolo oggetto. Quindi sono stati presentati la figlia di Trump, Ivanka, e subito dopo il marito Jared Kushner, quindi il segretario di Stato Rex Tillerson.



Papa, 30 minuti colloquio con Trump



Terminato l'incontro privato di 30 minuti del presidente Usa Donald Trump con Papa Francesco.



Trump dal Papa: all'arrivo accolto da mons. Gaenswein



Al suo arrivo al Cortile di San Damaso, in Vaticano, sceso dal Suv presidenziale il presidente Usa Donald Trump, accompagnato dalla moglie Melania, e' stato accolto da monsignor Georg Gaenswein, prefetto della Casa Pontificia. Trump e' in abito scuro e cravatta regimental, la signora Melania in abito scuro



Trump: presidente Usa arrivato in Vaticano



Il presidente statunitense Donald Trump e' arrivato in Vaticano. Un lungo corteo di auto blindate, circa una quarantina, ha percorso via della Conciliazione per entrare da via del Perugino.



TRUMP IN VATICANO



Donald Trump e la first lady Melania sono arrivati in Vaticano entrando dall'ingresso di via del Perugino, con un corteo di una decina di auto. Arrivando, il corteo è passato da via della Conciliazione, tra imponenti misure di sicurezza. Al termine dell'incontro con il Papa, il presidente degli Stati Uniti, come di consueto, avrà un colloquio con il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, e con mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati, Melania visiterà la Cappella Paolina e la Sala Regia.Quindi, il Presidente e la First Lady visiteranno insieme la Cappella Sistina e la Basilica di San Pietro.Intorno alle 11.15 Melania visiterà l'ospedale pediatrico della Santa Sede Bambin Gesù, mentre il presidente proseguirà con i suoi impegni istituzionali, incontrando il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Quirinale e il premier, Paolo Gentiloni, che lo raggiungerà a Villa Taverna. La figlia di Trump, Ivanka, alle 11.30 visiterà invece la comunità di Sant'Egidio a Trastevere.



USA: LA DELEGAZIONE CHE ACCOMPAGNA TRUMP DAL PAPA



Il presidente Usa in Vaticano per l'incontro con papa Francesco. Insieme alla first lady Melania, alla figlia Ivanka con il marito Jared Kushner, la delegazione che accompagna TRUMP è composta da Rex Tillerson, Segretario di Stato of State Usa; H.R. Mc Master, consigliere del presidente sulla sicurezza nazionale; Hope Hicks, assistente del presidente e direttrice della comunicazione strategica. In delegazione ancora Daniel Scavino, assistente del presidente e direttore dei social media; Gary Cohn, assistente del presidente e direttore del Consiglio Nazionale Economico; Louis Bono, incaricato d'affari americano in Vaticano ; Dina Powell, assistente del presidente per la sicurezza degli Affari internazionali; Keith Schiller, assistente del presidente. L'interprete è Alessandra Bonatti. Al termine dell'incontro con il Papa, TRUMP e parte della delegazione incontreranno il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin insieme a mons. Paul Richard Gallagher.