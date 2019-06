Trump Organization accusata di evasione fiscale a Panama

Usa: Trump Organization accusata evasione fiscale a Panama

La Trump Organization, ovvero la holding d'affari che fa capo al presidente americano Donald Trump, e' stata accusata di evasione fiscale a Panama. Secondo quanto scrive il New York Times, il proprietario di un ex Trump International Hotel e Tower a Panama, ora un JW Marriott, ha depositato la denuncia presso un tribunale di Manhattan sostenendo che la societa' del miliardario ha presentato "dichiarazioni fraudolente e false alle autorita' fiscali panamensi" per "copriere le sue attivita' illegali".

Nella denuncia si sostiene che le autorita' di Panama sono venute a conoscenza delle irregolarita' durante un accertamento fiscale lo scorso anno. Per meglio frodare il fisco, la Trump Organization, secondo l'accusa, avrebbe anche falsato i salari dei dipendenti. Prima che la gestione dell'hotel venisse tolta alla Trump Organization lo scorso anno, questo era l'unico in mano al miliardario in America Latina. Per la frode, il querelante, Orestes Fintiklis, che detiene il controllo dell'hotel a Panama, chiede 35 milioni di dollari di danni alla Trump Organization, sempre secondo il Nyt.