Tsunami nello Stretto della Sonda. Oltre 160 morti tra Giava e Sumatra

Almeno 168 persone sono morte, secondo l'ultimo bilancio, e centinaia sono rimaste ferite in seguito a uno tsunami che ha colpito le spiagge attorno a Sunda Strait, lo stretto di mare in Indonesia che separa le isole di Giava e Sumatra. Lo riporta la stampa locale citando i dati forniti dalle autorità.

Le onde anomale, che hanno raggiunto i 20 metri di altezza, potrebbero essere state causate da frane sottomarine seguite a un'eruzione di Anak Krakatau, un'isola vulcanica formatasi dal vulcano Krakatoa. Alcune delle zone colpite sono a Banten, principalmente nel distretto di Pandeglang, dove ci sono molte località balneari frequentate dai turisti durante le festività natalizie.

Le autorità al momento parlano di almeno 168 morti, 745 feriti e una trentina di dispersi. A riferirlo è il portavoce dell'Agenzia indonesiana per la gestione dei disastri, Sutopo Purwo Nugroho. Lo tsunami ha danneggiato centinaia di costruzioni e anche molti alberghi lungo le coste, facendo una strage tra gli impiegati della compagnia statale Pln, riuniti per celebrare la fine dell'anno. Video pubblicati da media locali mostrano l'onda devastante che si abbatte sul palco dove una band rock, i Seventeen, stava suonando per l'evento: il bassista è rimasto ucciso insieme al manager, altri 4 componenti del gruppo risultano tra gli oltre 80 dispersi nella tragedia.

"Al momento, non ci risultano vittime tra gli stranieri, tantomeno australiani", ha detto il premier australiano Scott Morrison, citato da Abc News.