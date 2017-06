Tubicino dimenticato nell'addome per 15 anni. La storia choc di Gennaro

Gennaro D'Ambrosio 15 anni fa, come scrive Il Mattino", fu sottoposto ad un intervento di appendicite che rischiava di diventare peritonite, complicazione che può portare alla morte.

L'operazione riuscì perfettamente, ma da quel giorno è iniziato il calvario.

Gennaro, che abita in Campania, ha cominciato ad accusare fortissimi dolori all'addome e spesso si è recato all'ospedale di Frattamaggiore, dove i medici non hanno mai riscontrato nulla di particolare, dimettendolo con calmanti e antidolorifici. Con il passare del tempo Gennaro D'Ambrosio ha continuato a star male: solo durante l'ottava visita all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, i medici gli hanno prescritto una tac ed è stato svelato cosa è successo: nel ventre di Gennaro era presente un tubicino di drenaggio, utilizzato durante e dopo l'operazione eseguita nel lontano 2002. Nello stesso ospedale dove fu operato di appendicite, è stato sottoposto ad un altro intervento per la rimozione del corpo estraneo dall'addome.

A "Il Mattino" Gennaro D'Ambrosio ha raccontato di aver accusato per molti anni dolori lancinanti all'addome, aggiungendo che ogni volta che si recava in ospedale gli venivano prescritti solo antidolorifici. A volte il dolore era così insopportabile da costringerlo a letto anche per settimane. Gennaro D'Ambrosio ha fatto sapere che ricorrerà in giudizio contro l'equipe medica dalla quale è stato operato 15 anni fa.