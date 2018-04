Tumore alla prostata: test PSA enigma e tabù sesso. TUMORE PROSTATA LA VERITA'

Tumore alla prostata neoplasia più diffusa nella popolazione maschile. In Italia questo tipo di cancro è il 18% delle diagnosi complessive di tumore tra gli uomini, ed è il terzo più letale (8% dei decessi).

casi stimati di cancro prostatico

Il tumore alla prostata porta 34.800 nuovi casi (stimati) nel 2017, e 7.174 decessi registrati nel 2014 (data da cui risalgono i dati più recenti dell’Istat). La prostata è dunque neoplasia diffusa, comune per gli uomini superati i 50 anni.

neoplasia e screening

La buona notizia è che il tumore alla prostata non sempre è neoplasia aggressiva: la percentuale di pazienti che sopravvive a cinque anni dalla diagnosi del cancro è superiore al 91% (dati da “I numeri del cancro in italia 2017”). Resta comunque la paura e il bisogno di prevenzione del tumore alla prostata attraverso una strategia di screening con cui analizzare la popolazione maschile e intercettare i tumori nelle primissime fasi di malattia. Il problema del tumore alla prostata è che sul candidato principale, il cosiddetto Psa o antigene prostatico-specifico, si continua a cambiare parere. Il test del Psa, poi, se il valore è sospetto, la biopsia. E' l'iter che segue la maggior parte degli uomini over 50 come prevenzione del tumore alla prostata. Percorso che può diventare invasivo, secondo quanto spiega La Stampa, e spesso insufficiente a sgombrare il campo dai dubbi visto che l'urologo dopo aver prelevato una dozzina di campioni può non essere in grado di scovare un tumore aggressivo. Servono dunque diagnosi più accurate. E' la conclusione dello studio Precision», pubblicato sul New England Journal of Medicine che ha coinvolto ricercatori di 11 Paesi, tra cui Alberto Briganti (vicedirettore dell'Istituto di ricerca urologica dell'Irccs San Raffaele di Milano), Valeria Panebianco (coordinatrice dell'unità prostata del Policlinico Umberto I di Roma) e Francesco Giganti (radiologo all'University College di Londra)

calo sessuale e radioterapia mirata

Tumore alla prostata e sessualità: convivenza attuabile. Sia con radioterapia mirata sia con la chirurgia che salva i nervi deputati all'erezione. "Si può fare molto per la sessualità, ancora oggi troppo spesso trascurata per l'imbarazzo ad affrontare il tema, pur essendo un aspetto cruciale per il benessere di malati e partner", spiega Riccardo Valdagni, presidente della Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO) al Corriere della Sera.

libido, erezione problemi sessuali

In Italia ci sono 480mila uomini con diagnosi di TUMORE ALLA PROSTATA e "oltre la metà di queste persone ha problemi nella sfera sessuale", spiega Giario Conti, primario di Urologia all'ospedale Sant'Anna di Como. Tradotto: il problema non è solo l'erezione, ma anche calo del desiderio e perdita della libido, oltre a un generale malessere psicologico che non consente di avere una piena e soddisfacente vita sessuale".

la climacturia

C'è poi la "climacturia, cioè la perdita di urine al momento dell'orgasmo, l'orgasmo doloroso, meno intenso o diverso - spiega Andrea Salonia, andrologo urologo e direttore dell' Istituto di Ricerca Urologica al San Raffaele di Milano -. A cui si aggiungono alterazioni riguardanti la forma e le dimensioni del pene".