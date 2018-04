Tumore inoperabile, Orlando Fratto salvato dal tumore con colletta del paese

Tumore inoperabile Orlando Fratto, colletta del paese lo salva. La storia di Orlando di Soverato



Orlando Fratto era affetto da un tumore dichiarato inoperabile dai medici. Era il 2016 quando gli fu diagnosticato un sarcoma alla gamba operabile con una operazione di asportazione chirurgica della massa tumorale. L’operazione andò bene e il 35enne riuscì a riprendere le normali funzioni vitali per un anno e mezzo. Dopo due anni però si ripresentò una recidiva del tumore, questa volta in una parte del corpo che non era operabile, ovvero l’addome. I medici gli aveva dato due settimane di vita.

Soverato, ha tumore inoperabile: colletta del paese lo salva e vola a New York per operarsi. La tecnica di Taomaki



La situazione clinica di Orlando era davvero disperata ma la sua fidanzata Cristina non si è arresa. Viene a conoscenza del fatto che a New York, e precisamente al Columbia University Medical Center, opera un chirurgo giapponese esperto in trapianti multipli e in una tecnica di rimozione dei tumori addominali esclusiva. Il medico giapponese è Tamoaki e la sua tecnica promette una possibilità di guarigione per il giovane Orlando del 30% di probabilità. Purtroppo la cifra richiesta per l’esecuzione dell’operazione è al di sopra delle loro possibilità. Il super medico giapponese richiede un’astronomica spesa di 546 mila dollari compresa la degenza.

E’ stata la famiglia del 35enne a diffondere la conoscenza della malattia del figlio in tutto il piccolo paese di Soverato, la loro cittadina di origine e le donazioni sono arrivate una dopo l'altra. La particolare vicenda ha coinvolto anche il sindaco Ernesto Alecci, l'assessorato alle Politiche sociali e le associazioni di commercianti. Grazie alla solidarietà del proprio paese, Orlando ha potuto prendere il volo per New York ed essere operato.

Orlando operato di tumore inoperabile: Soverato fa una colletta per lui. L’operazione a New York

L’intervento ha avuto una duratadi 10 ore, e la massa tumorale è stata asportata del tutto senza dover rimuovere alcun organo. Ora dovrà comunque affrontare cure costose e per questo è stata fondata un’associazione che aiuti la famiglia