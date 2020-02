Turchia, due valanghe in pochi giorni a Van in località Bahcesaray, 38 morti

Trentatre persone sono morte a causa di una valanga che si è abbattuta nella provincia di Van, nella Turchia orientale. Una valanga si è riversata sui soccorritori che cercavano sopravvissuti a una slavina caduta nel medesimo punto il giorno prima. Lo riferisce l'emittente turca Ntv, citando le autorità locali.

E' salito a 33 il numero dei soccorritori che hanno perso la vita nella seconda valanga che si è abbattuta sulla provincia di Van, nella Turchia orientale. Lo rende noto l'agenzia di stampa Anadolu, spiegando che le squadre di soccorsoerano arrivate sul posto per cercare di estrarre dalla neve le personerimaste coinvolte in una prima valanga. Il bilancio rischia di aggravarsi ulteriormente, in quanto altri soccorritori risultano dispersi.

In tutto, contando anche le vittime della prima valanga, sono 33 le persone che hanno perso la vita sotto la neve vicino alla città montana di Bahcesehir, ai confini con l'Iran. Un governatore locale haparlato di trenta persone tratte in salvo e attualmente ricoverate.