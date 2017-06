Turchia come l'Arabia Saudita: via Darwin dai licei

Turchia: teoria Darwin sara' esclusa da programmi licei

Nei licei turchi non si insegnera' piu' la teoria dell'evoluzionismo di Darwin. Lo prevede la bozza dei nuovi programmi scolastici elaborata dal ministero dell'Educazione di Ankara, secondo quanto riferisce Hurriyet. A partire dal 2019, la sezione "Origine della vita ed evoluzione" verra' rimossa dal curriculum di biologia perche' giudicata "controversa". La decisione avrebbe ottenuto il via libera del presidente Recep Tayyip Erdogan.

L'annuncio e' arrivato in un seminario con alcuni docenti da Alpaslan Durmus, che guida l'ufficio competente del ministero. La decisione e' stata duramente criticata dal mondo accademico turco, sottolineando come l'evoluzionismo sia escluso dai programmi scolastici solo in Arabia Saudita. L'ufficializzazione dei nuovi programmi scolastici e' attesa nei prossimi giorni.