Turchia, precipita bus: strage di donne e bambini

Turchia: precipita bus con donne e bambini, almeno 24 morti

Strage di donne e bambini in Turchia. Un bus carico di mamme e figli, che andava a festeggiare al mare la 'Giornata della Mamma' che si celebra domani, e' precipitato prima di un tornante, per ribaltarsi piu' volte e infine schiantarsi 15 metri piu' in basso su un'altra strada, schiacciando a sua volta una vettura con tre persone a bordo. Il bilancio provvisorio delle vittime e' di 24 morti e 10 feriti gravi, riferisce il governato della provincia di Mugla, Amir Cicek, secondo quanto riporta il sito di Hurriyet. All'origine dell'incidente un non e' chiaro se un problema ai freni o un errore dell'autista che in ogni caso ha perso il controllo del mezzo. L'autobus era partito stamane presto da Buca, sobborgo a nord di Smirne ed era diretto nella localita' turistica di Marmaris, nella Turchia sud-occidentale.