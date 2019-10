Turchia: retata anti Isis, 26 arresti a Bursa

Operazione anti Isis in Turchia dove 26 presunti terroristi sono finiti in manette in seguito a una retata nella citta' di Bursa, nel nord ovest del Paese. In base a quanto riportano i media turchi i presunti terroristi, di cui 12 di nazionalita' siriana, sono accusati di aver fatto propaganda a favore del califfato islamico, hanno cercato di procurarsi esplosivo per la realizzazione di atti terroristici e fornito sostegno logistico a foreign fighters in seguito alle sconfitte patite dallo stato islamico. Tra il 2015 e il 1 gennaio 2017 piu' di 300 persone hanno perso la vita in Turchia a causa di attentati dello stato islamico. Nel corso degli ultimi anni le autorita' turche hanno arrestato centinaia di sospetti jihadisti, molti dei quali foreign fighters, sono stati rimpatriati nei Paesi di provenienza.