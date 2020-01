Turchia: terremoto 6,8 gradi Richter nell'Est del Paese

La forte scossa, che secondo le prime informazioni non ha causato vittime, è stata registrata nel distretto di Sivrice, nella provincia d'Elazig, a circa 10 chilometri di profondità, verso le 20.55 (ora locale, le 18.55 in Italia), secondo l'Agenzia governativa delle situazioni di calamità. L'Istituto americano di geologica Usgs ha misura la scossa a 6,7 gradi.

Il ministro della Difesa, Hulusi Akar, ha dichiarato che "dai principali centri dell'area non risultano vittime", ma purtroppo "si attendono ancora notizie dai villaggi più lontani", in un'area in cui al momento è presente anche una quantità di neve che non favorisce né spostamenti né comunicazioni. Il capo dell'Afad, la protezione civile turca, Mehmet Gulluoglu, ha dichiarato che le squadre di esperti si sono subito messe al lavoro per fare una valutazione dei danni e di eventuali edifici crollati.