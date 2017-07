Turista versa olio del tonno a mare, bagnante lo riprende. Il video è virale

Turista versa l'olio del tonno in mare

Apre una scatoletta di tonno in spiaggia, versa l’olio a mare e sotterra la scatoletta di tonno nella spiaggia.

È successo qualche giorno fa a Porto Pino, località sarda in provincia di Carbonia Iglesias, ma il gesto di inciviltà non è rimasto impunito, un anziano bagnante sardo infuriato gli grida: "Di turisti così non ne abbiamo bisogno, ha capito? Abbiamo bisogno di turisti rispettosi dell'ambiente... Cosa sta insegnando ai suoi figli?"

La donna, che era al mare insieme ai figli, con marcato accento del nord ha replicato: “Cosa devo fare, portarmi l’immondizia a casa?”. La risposta ha peggiorato la situazione e la litie tra i bagnanti e la turista incivile è durata circa un’ora.

Turista butta olio di tonno in mare: il video virale di Milena Porcu

E non finisce qui, la scena viene ripresa dalla fotografa Milena Porcu che lo mette in rete su Facebook e immediatamente il video diventa virale.

Milena Porcu così spiega il video che riprende la scena in cui la turista versa l’olio del tonno in mare e tutta la discussione tra i bagnanti: "Oggi in spiaggia c'è stata una turista che ha vuotato l'olio del tonno nel nostro splendido mare ed ha sotterrato le scatolette nella sabbia. Un signore è stato attento e l'ha voluta umiliare. Non ho potuto filmare il tutto perché è durato più di un'ora, ma al termine - racconta - tutti i presenti in spiaggia si sono alzati con un grande applauso"