Tv in lutto, è morto Daniele Piombi

"Oggi, la Televisione italiana ha perso uno dei suoi piu' grandi protagonisti. Il Signore della TV ci ha lasciato. La sua straordinaria eleganza e la sua ineguagliabile classe continueranno a vivere nei ricordi di chi lo ha amato e conosciuto. Ciao Daniele, fai buon viaggio". Questo il ricordo sulla pagina facebook di Daniele Piombi, scomparso a 84 anni. Nato a San Pietro in Casale, esordisce ventiduenne nel programma televisivo Viaggiare, trasmesso dalla Rai nel 1955, condotto in coppia con Rene'e Longarini, che segna l'inizio di una lunga carriera televisiva e radiofonica. Successivamente, il suo nome e' legato a molte manifestazioni canore della televisione italiana: il Cantagiro, Un disco per l'estate, il Festival di Napoli, di cui ha condotto quattro edizioni per la RAI e due per Napoli Canale 21, con la denominazione Festival della Canzone Napoletana e Nuove Tendenze, Piccola ribalta, trasmissione musicale della RAI di cui ha condotto sei edizioni, l'edizione del 1967 del Festivalbar, presentata in coppia con Vittorio Salvetti, e i collegamenti dal Casino' per tre edizioni del Festival di Sanremo, nel 1980, 1982 e 1983.

Nel 1960 e' l'inventore del Premio Regia Televisiva, manifestazione che attribuisce gli Oscar TV. Il programma si svolge negli anni a Salsomaggiore Terme, Sanremo e Giardini Naxos. Nel 1982 conduce il varieta' Due di tutto dello stesso regista. Negli anni successivi presenta numerose trasmissioni legate alla musica come Canzoniere italiano e Anteprima Sanremo, e dopo essere stato commentatore per la RAI dell'Eurovision Song Contest 1988, nel biennio 1988-1989 conduce due edizioni della manifestazione canora Napoli prima e dopo. Nel biennio 1992-1993 presenta due edizioni della manifestazione benefica Telethon. Nel 1994 conduce da Sanremo la trasmissione di Rai 3 Sanremo romantica, insieme a Marco Vigiani. Nel 1998 presenta su Rai 1 Linea bianca, programma dedicato alle localita' montane italiane. Per Rai International realizza dieci puntate sul Made in Italy.