Twiga sequestrato, Flavio Briatore: "In Italia conta solo la burocrazia"

Twiga, Briatore si sfoga: "Lascio, in Italia la burocrazia conta piu' di tutto"

"Non si puo' lavorare in Italia. Evidentemente la burocrazia conta piu' di ogni altra cosa. Cosi' non mi interessa". Flavio Briatore, dopo il sequestro per abusivismo edilizio del Twiga, lo stabilimento balneare in costruzione a Otranto, spiega a Repubblica-Bari perche' da deciso di ritirare la licenza per l'utilizzo del marchio Twiga all'impresa Cerra sarl che stava eseguendo i lavori.

"Sono fuori, certo mi dispiace - spiega Briatore, che e' del tutto estraneo all'indagine -. Mi sembrava una cosa buona per tutti. Pero', evidentemente, a qualcuno non piaceva: vorrei capire se tutte le centinaia di attivita' come quella hanno ricevuto praticamente un controllo al giorno per un mese e mezzo come e' successo a questa. E, tra l'altro, sono sicuro che chi ci stava lavorando aveva rispettato tutte e dico tutte le norme, altrimenti non ci avrebbero messo cosi' tanto per sequestrarlo"