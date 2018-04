Twitter come Facebook: ha venduto i dati a Kogan di Cambidge Analytica

Twitter: ha venduto dati a Kogan, ricercatore Cambridge Analytica

Twitter ha confermato a Bloomberg di aver venduto l'accesso ai suoi dati pubblici alla societa' Gsr del ricercatore Aleksandr Kogan, la stessa dal cui quiz si e' originata la raccolta di dati su milioni di utenti Facebook poi finiti a Cambridge Analytica, la societa' di campagne politiche. Nel 2015 Gsr avrebbe pagato per un giorno di accesso a un "campione casuale" di tweet pubblici compresi in un periodo tra dicembre 2014 e aprile 2015. Twitter ha dichiarato di "non aver rilevato alcun accesso" a informazioni private degli utenti. Non e' chiaro cosa Kogan avrebbe fatto con le informazioni. Tuttavia la natura pubblica dei tweet e dei profili Twitter, cosi' come la limitata finestra temporale di accesso, sembrano circoscrivere di molto il potenziale impatto di tale raccolta.

"Nel 2015 la Gsr ha avuto un accesso Api di una sola volta a una campione casuale di tweet pubblici relativi a un periodo di cinque mesi, da dicembre 2014 ad aprile 2015", ha dichiarato Twitter a Bloomberg. "Sulla base di quanto emerso recentemente, abbiamo condotto un'inchiesta interna e non abbiamo trovato alcun accesso a dati privati sugli utenti che usano Twitter". Il social permette ad aziende e sviluppatori di accedere a pagamento ai suoi dati pubblici attraverso le Api (interfaccia di programmazione di un'applicazione). Twitter ha comunque rimosso Cambridge Analytica e le entita' affiliate dai suoi inserzionisti.