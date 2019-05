"Uccidi il giornalista", è bufera sul gioco per smartphone

“Uccidi il giornalista con la valigetta piena di documenti riservati”. Questo è il titolo di una mission presenti nel videogioco Sniper 3D Assassin, disponibile per smartphone Android, iOS e Windows anche in Italia, e finito nella bufera negli Stati Uniti. Il videogame, consigliato solo a un pubblico adulto, mette il giocatore nei panni di un cecchino che con il suo fucile deve uccidere obiettivi sensibili.

La polemica è nata da una giornalista del New York Times che ha notato la "missione" dal titolo ironico "Breaking News" sul videogame del nipote. Nel livello di gioco si chiede di eliminare un giornalista che dopo aver corrotto un poliziotto ha ottenuto da questi un grosso quantitativo di documenti e di "farlo diventare famoso in un altro modo". La giornalista ha segnalato la cosa su Twitter: il caso è stato poi ripreso da HuffPost America che ha chiesto un commento agli sviluppatori dello studio TGF Co., autori del gioco. Il publisher ha ribadito che Sniper 3D Assassin è un gioco riservato a un pubblico adulto ma considerate le reazioni alla specifica "missione", ha annunciato anche che il livello sarebbe stato presto rimosso.