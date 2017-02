E' stato ucciso l'imprenditore calabrese Vincenzo Costanzo, di 52 anni, scomparso a San Jose', in Costa Rica, il 24 gennaio scorso. Il cadavere e' stato trovato in una localita' alla periferia della capitale costaricana. Nei giorni scorsi Costanzo stava trattando la vendita a Milano di un terreno di 17 ettari del valore di alcuni milioni di euro nell'isola di Cebaco (Panama) del quale possedeva il 60% delle quote.