Ufo, l'ammissione della Marina Usa: "Video autentici, non sappiamo cosa siano"

To The Stars Academy

Il Cun, Centro Ufologico Nazionale, rileva "con soddisfazione che la Us Navy ha validato come autentici i filmati degli avvistamenti degli Uap/UFO, fatti dai piloti imbarcati sulla portaerei nucleare Nimitz, aggiungendo a conferma le date di questi incontri ravvicinati. Questa notizia conferma quanto già comunicato e visionato lo scorso anno a Roma alla conferenza organizzata dal Cun, che ha avuto per ospiti sia Tom DeLonge della TTSA, come pure l'ex funzionario del Progetto A.A.T.I.P. Advanced Aerospace Threat Identification Program, Luis Elizondo".

Elizondo è oggi direttore dei Programmi Speciali della TTSA, la To The Star Academy, che sta promuovendo la sensibilizzazione sul problema del fenomeno Uap/UFO in ambienti accademici e militari ed è anche colui che ha ottenuto che il DoD (Dipartimento della Difesa) rilasciasse i tre famosi video ''Flir1'' , ''Gimbal'' e ''GoFast. Dopo svariati briefing con numerose personalità del Senato Usa e alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Presidente Trump, il portavoce della Us Navy, Joe Gradisher, ha dichiarato non solo che i filmati sono autentici, ma poiché ci sono incursioni frequenti sopra i nostri campi di addestramento e sono un pericolo per aviatori e operazioni, 'ora incoraggiamo i piloti a denunciare gli avvistamenti'. Questa ultima ma importantissima dichiarazione -proseguono dal Cun- ci auguriamo possa sciogliere l'annoso tabù dei piloti di altre nazioni o di compagnie aeree civili, che in caso di avvistamenti di Uap/UFO non stilavano quasi mai tali rapporti, per evitare sanzioni, deferimenti e discriminazioni da parte delle autorità competenti".