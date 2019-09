Il suicidio assistito, l'ennesimo abuso della lobby massonica che non ha niente a che vedere con l'eutanasia.

Lo Stato ha il dovere di fornire le competenze e le strutture necessarie per mantenere in vita i cittadini, per mantenere in loro accesa la speranza dando un lavoro, prospettive, diritti sociali: quella è la libertà da conquistare e difendere e non la comoda (per chi vuole morto anche lo Stato) strada del suicidio assistito, tanto "liberal" quanto sbagliata.

Se in Italia passerà questa aberrazione massonica, a cascata inizieranno a ridursi i servizi in questo settore dell'assistenza e degli aspetti più delicati del vivere umano lo Stato se ne laverà le mani.

La questione "laico contro religioso" c'entra ben poco ma i media la riducono a questi livelli appositamente per giungere ai loro scopi: risparmiando sui poveri cristi si divulgherà l'anti-cultura dell'indifferenza già ai massimi storici ed insita nelle lobbies, una vera e propria rarefazione dei valori e delle tradizioni, un altro pilastro che cade, l'ennesimo (e si sappia che uno tira l'altro).

Disimpegno, mentalità "orticellare", ignoranza, controllo.

Tengo a precisare che un conto sono i casi, in cui un essere umano è tenuto in vita o meno (eutanasia) con gli interruttori, un altro paio di maniche sono le persone che vivendo periodi di difficoltà (si pensi alle depressioni) hanno pensieri suicidi: questi vanno aiutati dallo Stato sociale e non "assistiti" affinché si tolgano di mezzo come già avviene in Svizzera e Belgio.

Lo Stato non deve disimpegnarsi cedendo ai dettami dell'agenda deforme delle lobbies.

Siamo sicuri che chi oggi si toglie la vita magari un domani, col senno di poi (che mai avrà), non sceglierebbe di fare diversamente se svoltasse?

Viene in mente il mondo della fisica quantistica, delle vibrazioni che si intersecano e si fondono con la questione spirituale, quelle dimensioni in cui spazio e tempo potrebbero essere un tutt'uno, un "Unicum" di serenità e piacere e che mostrano quanto dietro il velo di nebbia (Castaneda) possano trovarsi i segreti per risorgere.