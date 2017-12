Uk, bimba nasce con il cuore fuori dal petto: salva dopo 3 operazioni

Gb, piccola nasce con cuore fuori da corpo: dopo operazioni è viva

Dopo tre delicatissime operazioni chirurgiche, la piccola Vanellope Hope Wilkins è viva e ha il cuore al suo posto. Vanellope Hope, infatti, è nata con il muscolo cardiaco all'esterno del corpo, vittima di una rarissima patologia dagli esiti quasi sempre fatali. La sua storia è raccontata oggi dalla Bbc. La "ectopia cordis" è una malformazione estremamente insolita, che colpisce meno di 10 bambini su un milione. Solitamente porta alla morte nei primi giorni di vita e questa previsione era stata fatta anche per la piccola inglese. I medici dell'Ospedale Glenfield a Leicester sostengono di non sapere di altri casi in Gran Bretagna di pazienti sopravvissuti.

"E' una vera combattente", hanno commentato la mamma Naomi Findlay e il padre Dean Wilkins di Nottingham. "E' stato uno shock quando gli ultrasuoni hanno mostrato che aveva il cuore fuori dal petto e avevamo paura per quello che sarebbe accaduto". I test del sangue, tuttavia, non avevano segnalato anomalie cromosomiche e questo ha spinto i genitori a farla nascere. "Ci avevano consigliato di interrompere la gravidanza, perché non c'erano chance di sopravvivenza, nessuno credeva che ce l'avrebbe fatta, tranne noi". Vanellope è stata fatta nascere in anticipo di un mese con un parto cesareo per ridurre le possibilità d'infezione al suo cuoricino. Alle operazioni hanno preso parte 50 membri dello staff medico. La prima stata effettuata meno di un'ora dopo la nascita.

Una delle sfide sarà quella di fornire una protezione al cuore: la bambina è nata senza ossa della cassa toracica. In attesa che questo tipo di protezione possa essere prodotta, in futuro, magari con la stampa 3D, la soluzione potrebbe essere quella adottata con la piccola americana Audrina Cardenas, che subì lo stesso tipo di operazioni nel 2012: uno scudo di plastica a protezione della cassa toracica. Nonostante la capacità di resistere della piccola, i medici comunque hanno avvertito che è i pericoli d'infezione sono ancora molto elevati. Il prossimo passo sarà quello di staccare Vanellope - un nome tratto da un film Disney - dal ventilatore.