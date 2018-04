Uk, la Corte d'Appello respinge il ricorso dei genitori del piccolo Alfie

Gb: corte d'appello respinge ricorso genitori Alfie Evans

Una corte d'appello britannica ha nuovamente respinto il ricorso dei genitori di Alfie Evans, il bimbo britannico di appena due anni affetto da una malattia degenerativa del sistema nervoso. La coppia si batte per evitare che il piccolo venga staccato dalle macchine che lo tengono in vita, come vorrebbero i suoi medici, convinti che sia meglio lasciar morire Alfie.

Come ricorda la Bbc, Tom Evans e Kate James, i genitori 20enni del bimbo, hanno chiesto ai giudici di permettere loro di portarlo all'estero per tentare trattamenti ma la corte d'appello ha respinto la richiesta. I due avevano gia' ricevuto un rifiuto dall'alta corte, la corte d'appello, la corte suprema e la corte europea dei diritti umani.