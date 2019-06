Un autobus turistico si schianta a Dubai, diciassette vittime

Diciassette persone sono morte e altre tre rimaste ferite in un incidente avvenuto a Dubai che ha coinvolto un autobus proveniente dall'Oman. Lo rende noto la polizia, spiegando che le vittime sono di diverse nazionalità. Il mezzo, che viaggiava da Muscate, si è schiantato ieri pomeriggio contro un cartello stradale per cause ancora non chiare.

L’autobus è andato contro un cartello all’uscita di Al Rashidiya, intorno alle ore 17.40 di giovedì. Il segnale stradale mostrava l’altezza massima dei veicoli autorizzati a passare sotto di esso.

31 i passeggeri a bordo del veicolo che si è schiantato lungo la E 311, strada degli Emirati Arabi Uniti che si estende verso nord-est, in direzione dell'emirato Ras al-Khaimah.

Lo schianto sembrerebbe aver danneggiato gravemente il lato sinistro dell'autobus secondo la foto diffusa dagli organi di polizia e i feriti sarebbero stati portati all’ospedale di Rashid.

E' in corso un’indagine sulla causa dello “sfortunato incidente” e ha ringraziato per la loro collaborazione tutte le “autorità competenti coinvolte”. La società dell’autobus, una compagnia dell’Oman, ha reso pubblica una dichiarazione su Twitter porgendo le condoglianze alle famiglie delle persone morte e annunciando la sospensione dei servizi giornalieri Muscate e Dubai fino a nuovo avviso.

Abdullah Al Marri, il capo della polizia, ha affermato che quello avvenuto è “un tragico incidente che ha portato alla morte di persone innocenti”. Ha poi lasciato un monito agli automobilisti: “A volte un semplice errore o negligenze durante la guida portano a gravi conseguenze, come è successo questa sera, con la morte di 17 persone di diverse nazionalità”, sono state le sue parole.